Столичні лікарні забезпечують альтернативними джерелами тепла, світла та води, – Кличко

Столичні лікарні забезпечують альтернативними джерелами постачання тепла, води та електроенергії. Таких заходів вживають для створення альтернатив на випадок пошкодження основних систем внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки готовності до зими одного з найбільших медзакладів лівого берега.

Як Київ готує лікарні до зими?

Забезпеченість наших медзакладів власним теплом, водою та альтернативною генерацією гарантує, що реанімації, операційні та життєво важливе обладнання в лікарнях працюватимуть безперервно за будь-яких умов. Перевірив готовність до зими однієї з лікарень на лівому березі. Це багатопрофільний комунальний заклад, де надають допомогу пацієнтам із найтяжчими патологіями. Зараз у стаціонарі майже 740 пацієнтів, більшість із яких потребують або вже перенесли складні операції,

– розповів Віталій Кличко.

Мер зазначив, що лікарня вже має власну котельню, свердловину, генератори та сонячну електростанцію.

Лікарня вже підключена до опалення від власної котельні. Має свердловину для водопостачання. Є резервне підключення до мереж "Київводоканалу". Щодо резервного живлення та альтернативної енергетики. Для безперебійної роботи обладнання є 8 дизель-генераторів. А також встановили сонячну електростанцію на 250 кіловатів. Додатково монтують автономне зовнішнє освітлення на сонячних панелях та вертикальні вітрогенератори,

– зазначив Віталій Кличко.

Крім того, як розповів мер, в лікарні облаштували укриття з ліжками та операційною кімнатою з необхідним обладнанням.

Як повідомлялося раніше, в Києві до опалення підключені вже 60% пансіонатів для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Місто також забезпечує ці заклади системами резервного енергоживлення, водопостачання, мобільними газовими котельнями та сонячними батареями.