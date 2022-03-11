У Київській ОВА назвали найбільш небезпечні напрямки в області
11 березня 2022 , 12:51Читать новость на русском
Джерело:Олексій Кулеба
Через обстріли окупантів на Київщині є напрямки, де в області дуже небезпечно. ОВА підготувала список таких зон.
Небзпечним, наприклад, є північ Вишгорода. Про це повідомив Олексій Кулеба 11 березня.
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Які напрямки є дуже небезпечними
- Житомирська траса;
- Буча – Ірпінь – Гостомель;
- Макарів;
- північ Вишгородського району.
На території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району тривають бої.
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