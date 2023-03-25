Київський "Бенксі": столичний двірник влаштував виставку своїх картин просто на вулиці

У дворі будинків 25 березня кияни помітили незвичну виставку картин. Місцевий двірник виставив свої полотна просто посеред вулиці.

Яскраві картини красувались на стіні підсобної будівлі у дворі багатоповерхівки.

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Що відомо про митця

У мережі поширили фото виставки. На світлинах також позує й автор робіт – київський двірник. Його картини викликали жваве обговорення в соцмережах.

Мешканці столиці у коментарях цікавилися, хто цей загадковий митець і де його можна знайти. Крім того, люди запитували, чи не продає художник свої картини, аргументуючи тим, що виручені від продажу гроші можна передати на потреби ЗСУ.

Київський двірник влаштував виставку картин / Фото "Регіоналіті"

Як виявилось згодом, талановитий двірник – Леонід Іванович Бурковський. А київський "вернісаж" розташований на вулиці Професора Підвисоцького.

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