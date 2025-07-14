Київський фунікулер зупинять майже до кінця літа: у чому причина

Із понеділка, 14 липня, до п'ятниці, 22 серпня, недоступним для пасажирів буде київський фунікулер. Транспорт зачинять на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КП "Київпастранс". Там пояснили, чому роботи проводитимуть влітку.

Дивіться також Обстріли, висока комуналка та знесення МАФів: як живе Оболонь під час війни – репортаж

Що відомо про ремонт фунікулера?

Під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу, а також проведуть обстеження рейкової колії й частково замінять шпали.

Окрім того, заплановано здійснити капітальний ремонт вузлів та агрегатів вагонів, обладнати машинну залу та провести кузовні роботи.

Перед запуском роботи фунікулера експерти здійснять статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік,

– пояснили в "Київпастранс".

Нагадаємо, 9 липня на мережі під мостом Патона в Києві знову стався прорив, очевидці зафільмували "водоспад" у Дніпро. Аварії на тепломережі стаються, оскільки об'єкт із 2017 року вважається аварійним.