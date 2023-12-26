Епопея з метром на Виноградар триває: "Київський метрополітен" розірвав угоду з "Київметробудом"

Станом на грудень 2023 року стало відомо, що "Київський метрополітен" розірвав договір з "Київметробудом". Мовилося про будівництво гілки метро на Виноградар.

Як причину називають те, що стався зрив термінів будівництва. Вишенька на торті новини – "Київський метрополітен" вже встиг перерахувати аванс. Мовиться про "скромні" 4 мільярди гривень.

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"Київметробуд" має повернути отриману суму.

Раніше заявляли про відкриття станції

Раніше повідомляли, що один тунель між новими станціями на Виноградарі – вже вдалося збудувати. Ба більше, повідомляли навіть про відкриття станції. Наголошували, що це відбудеться вже у 2024 році. Інформацію підтверджував навіть мер міста Віталій Кличко.

Там є питання з документацією, план дій є, фінансування є, є чіткий алгоритм дій і на підставі цього мені дали інформацію, весною ми вже плануємо відкрити це метро,

– наголошував він.

Водночас тоді мер додавав, що ситуація – складна. Зокрема, проблемою було те, що бракувало робочих рук. Чимало комунальників, а також – працівників підрядних служб долучилися до лав ЗСУ й тепер захищають Україну зі зброєю у руках.