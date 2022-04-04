Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст
Джерело:КМДА
Київський метрополітен із 08:30, 4 квітня відновлює сполучення через Південний міст. Перевезення відбуватимуться щодня до 19 години.
Які станції метро працюватимуть
Зелена лінія працює: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".
Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".
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Червона лінія працює: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".
Синя лінія працює: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
"Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська" поїзди проїжджають без зупинки.
Час роботи метрополітену
Потяги їздитимуть з середнім інтервалом – 1 година. Графік роботи може оперативно змінювати за необхідності.
Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття,
– йдеться в повідомленні метрополітену.
Також в КМДА повідомили про відновлення сполучення на Північному мості в обох напрямках.