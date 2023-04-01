На Київщині сталася пожежа: загорілася багатоповерхівка

Пожежа сталася в Узині на Білоцерківщині. Зайнялася багатоповерхівка.

У поліції повідомляють, що горить п'ятиповерхівка. На щастя, інформації про потерпілих немає.

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Що відомо про пожежу на Київщині

1 квітня поліцейським повідомили про займання в одній з квартир на 5 поверсі по вулиці Авіаторів.

На місці працюють правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини та працівники ДСНС.



Зайнялася багатоповерхівка / Фото поліції Київщини

В Одесі горів театр

29 березня в Одесі спалахнув Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька. Людей евакуювали з приміщення.

Попередньо, пожежа спалахнула на площі 20 квадратних метрів на 2 поверсі. Люди з театру евакуйовані та в безпеці.

Рятувальники оперативно ліквідували займання. Причина пожежі поки що не встановлена.

Пожежа на Вінниччині