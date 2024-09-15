У Київській області чули вибухи: там фіксували російські "Шахеди"

У Київській області пізно ввечері 15 вересня чули вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.

У небі фіксували російські безпілотники типу "Шахед". 24 Канал закликає жителів Київської області лишатися в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про вибухи у Київській області

Тривогу у Київській області оголосили ще о 20:52. Повітряні сили попереджали про рух російських "Шахедів" у регіоні.

Київщина – загроза застосування ударних БпЛА!

– писали військові.

Згодом Повітряні сили писали про рух безпілотників на Бориспіль з північного сходу й у напрямку Білої Церкви. О 22:38 у Київській області почули гучні звуки.

"У Київській області пролунали вибухи", – повідомляли кореспонденти Суспільного.

Наразі в ОВА не повідомляли про наслідки та причини вибухів у Київській області. Станом на 22:52 повітряна тривога в регіоні ще триває.

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