У Київській області чули вибухи: там фіксували російські "Шахеди"
У Київській області пізно ввечері 15 вересня чули вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.
У небі фіксували російські безпілотники типу "Шахед". 24 Канал закликає жителів Київської області лишатися в укриттях цивільного захисту.
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Що відомо про вибухи у Київській області
Тривогу у Київській області оголосили ще о 20:52. Повітряні сили попереджали про рух російських "Шахедів" у регіоні.
Київщина – загроза застосування ударних БпЛА!
– писали військові.
Згодом Повітряні сили писали про рух безпілотників на Бориспіль з північного сходу й у напрямку Білої Церкви. О 22:38 у Київській області почули гучні звуки.
"У Київській області пролунали вибухи", – повідомляли кореспонденти Суспільного.
Наразі в ОВА не повідомляли про наслідки та причини вибухів у Київській області. Станом на 22:52 повітряна тривога в регіоні ще триває.
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