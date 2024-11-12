У Київській області чути вибухи: ППО працює по дронах

У ніч проти 12 листопада Росія вкотре атакує Київщину дронами. В області лунають вибухи, працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині працює ППО

У Київській ОВА повідомили, що у повітряному просторі регіону зафіксовано ворожі БпЛА. Близько 00:07 12 листопада на Київщині чули вибухи.

Як нині стало відомо, причиною цього є робота сил ППО по ворожих цілях.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, небезпеку атаки БпЛА для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Жителів Київщини закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, адже це може врятувати життя. Крім того, киянам нагадали, що варто дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та викладати у мережу роботу наших захисників.

Наразі на Київщині триває повітряна тривога через ворожу атаку.