У Київській області лунають вибухи: працює ППО

У Київській області зафіксовано рух БпЛА. ППО почала роботу по цілях.

Українців закликають пройти в укриття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про звуки вибухів у Київській області

У Київській ОВА повідомили, що на Київщині працюють сили ППО. У регіоні фіксують рух ворожих БпЛА.

Там також нагадали, що фільмувати, фотографувати роботу сил ППО категорично заборонено.

Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – додали у відомстві.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що російські дрони наразі пролітають над північною частиною Київщини, курс – західний.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, повітряні сили показали кадри нічної роботи та збиття дронів у зоні відповідальності командування "Схід".