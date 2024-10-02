У Київській області працює ППО: в області "Шахеди"

Ударні дрони ворога залетіли до Київської області вночі 2 жовтня. Повітряні сили повідомили про небезпеку.

А Київська обласна військова адміністрація проінформувала про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні. Є загроза й у кількох інших областях, зокрема в Одеській.

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