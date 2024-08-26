У Київській області працює ППО: регіон під атакою "Шахедів"

Київська ОВА вночі 26 серпня повідомила у соцмережах, що в області працюють сили ППО. Перед цим Повітряні сили інформували про рух у цьому напрямку "Шахедів".

Дрони-камікадзе ворога залетіли через Сумську область кількома групами. Частина полетіла західним курсом до Київської області, частина – на Полтавщину.

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Атака "Шахедів" на Київську область 26 серпня: що відомо

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 02:51, а за 15 хвилин і в Києві – до столиці та столичного регіону залетіли ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", про що повідомили Повітряні сили. Також працювати почали сили Протиповітряної оборони.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– повідомили в ОВА.

За кілька хвилин про загрозу ударних БпЛА для Києва написали у міській військовій адміністрації: "На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Загалом атака "Шахедів" почалася перед початком доби 26 серпня. Російська армія запустила БпЛА через Сумську область, вони полетіли до Полтавщини (Повітряні сили писали про загрозу для Миргорода) та західним курсом. Як згодом стало зрозуміло, до Київської області.

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