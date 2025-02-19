Вибухи у Києві та Київській області, працює ППО
- Ввечері 19 лютого в Києві та Київській області лунають вибухи.
- Атака здійснюється "Шахедами".
Увечері 19 лютого на Київщині та в столиці лунають вибухи. 24 Канал розкаже, що відомо.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА). Під час атаки "Шахедами" увечері 19 лютого серія вибухів лунає в Одесі, там росіяни повторюють сценарій попереднього вечора.
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Що відомо про вибухи у Києві та на Київщині 19 лютого
О 21:57 в КОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. По цілях працюють сили ППО.
В ОВА традиційно закликали бути в укриттях і не фіксувати, не викладати в мережу роботу бійців ППО. Тобто дотримуватися інформаційної тиші.
Поки немає даних про можливі наслідки атаки.
О 22:20 Віталій Кличко написав, що вибухи лунають і в Києві. У столиці також працює ППО.
Де зараз тривога
Моніторингові канали писали, що дрони переважно літають в області. Утім, вони дістаються і до передмістя Києва.
Будьте в укриттях і не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові!