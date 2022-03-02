У Київській області вводять комендантську годину з 20:00 до 7:00

Російські окупанти продовжують атакувати Київ. Через це влада міста з 2 по 3 березня продовжить комендантську годину.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба. Він наголосив, що у цей час не можна виходити на вулицю без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

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"Будь ласка, поставтеся до комендантської години серйозно! На деяких напрямках йдуть тяжкі бої та обстріли!", – сказав Кулеба.

На Київщині зловили росіян

Російських вбивць затримали під час оборони позицій Збройними Силами України. Загалом серед 10 окупантів був є командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядові солдати.

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