У Київській області змінено час комендантської години

19 та 20 березня на території Київської області змінено час комендантської години. Громадян закликають не виходити у зазначений час без відповідних перепусток та посвідчення особи.

Українські герої продовжують відтісняти російських окупантів від столиці України. Протистояння триває, тому усім громадянам варто потурбуватися про свою безпеку.

Читайте також "Місто обороняється": у Міноборони запевнили, що Маріуполь окупантам не віддадуть

Зміна комендантської години

На території Київської області 19 та 20 березня комендантська година діятиме з 20 вечора до 6 ранку. У цей час заборонено виходити на вулицю без спеціальних перепусток та посвідчення особи.

Громадян просять з розумінням поставитися до заходів безпеки, адже вони скеровані на захист мешканців регіону.

Дивіться також: На Київщині внаслідок обстрілу загинули 7 цивільних: ще 5 поранені