У Києві відновили оплату проїзду по QR-квитках у метро

Вранці 26 травня у КМВА повідомили жителів столиці, що метрополітеном неможливо користуватись через QR-код. Наголошують, що проблема тимчасова.

Так, на станціях київського метро тимчасово не спрацьовує QR-код. Фахівці вже працюють над відновленням сервісу.

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Як можна оплатити проїзд

У КМВА додають, що наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною картою,

безконтактною банківською карткою,

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Вже через кілька годин у КМВА повідомили, що оплату проїзду за допомогою QR-квитків відновили на всіх станціях метрополітену.

QR-коди, згенеровані зранку з транспортної карти у застосунку "Київ Цифровий", самостійно повернуться на карту опівночі. Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно,

– написали у КМВА.

Нагадаємо, що нещодавно у метро стався збій. На станціях метрополітену Києва з технічних причин була тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Згодом киянам повідомили, що можливість оплати проїзду безконтактною банківською картою та мобільними додатками ApplePay та GooglePay відновлено. У жителів столиці перепросили за тимчасові незручності.

У Києві перейменували три станції метро

18 травня депутати Київради дерусифікували назви 3 станцій столичного метро. Кияни проголосували за перейменування станцій ще в січні 2023 року. Тепер же це рішення фактично втілили в життя.

Тому свої назви змінять такі станції київського метрополітену: