У Києві відновили оплату проїзду по QR-квитках у метро
Джерело:КМВА
Вранці 26 травня у КМВА повідомили жителів столиці, що метрополітеном неможливо користуватись через QR-код. Наголошують, що проблема тимчасова.
Так, на станціях київського метро тимчасово не спрацьовує QR-код. Фахівці вже працюють над відновленням сервісу.
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Як можна оплатити проїзд
У КМВА додають, що наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою,
- безконтактною банківською карткою,
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Вже через кілька годин у КМВА повідомили, що оплату проїзду за допомогою QR-квитків відновили на всіх станціях метрополітену.
QR-коди, згенеровані зранку з транспортної карти у застосунку "Київ Цифровий", самостійно повернуться на карту опівночі. Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно,
– написали у КМВА.
Нагадаємо, що нещодавно у метро стався збій. На станціях метрополітену Києва з технічних причин була тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Згодом киянам повідомили, що можливість оплати проїзду безконтактною банківською картою та мобільними додатками ApplePay та GooglePay відновлено. У жителів столиці перепросили за тимчасові незручності.
У Києві перейменували три станції метро
18 травня депутати Київради дерусифікували назви 3 станцій столичного метро. Кияни проголосували за перейменування станцій ще в січні 2023 року. Тепер же це рішення фактично втілили в життя.
Тому свої назви змінять такі станції київського метрополітену:
- "Дружба народів" отримає назву "Звіринецька";
- "Площу Льва Толстого" перейменують на "Площу Українських Героїв";
- "Проспект Правди", яку ще проєктують, стане "Варшавською".