ЗСУ "9 років бомбили Донбас": викладачку КПІ судитимуть за виправдання агресії Росії
Джерело:Київська міська прокуратура
В одному із університетів Києва викладачка повторювала тези російської пропаганди. Зараз вона звільнена з посади та очікує на суд.
Колишню викладачку одного із столичних вишів судитимуть. Вона виправдовувала окупантів перед студентами.
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"Випереджаючий удар"
Правоохоронці встановили, що у березні 2023 року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку висловила студентам своє бачення подій в Україні.
За даними "Української правди" мовиться про Київських політехнічний університет імені Сікорського.
Цікаво, що викладачка народилась в Білорусі. Вона звинувачувала Володимира Зеленського у тому, що він не підписує Мінських угод. На її думку, саме це стало причиною війни, а напад країни-агресорки на Україну назвала "випереджаючим ударом".
При цьому вона повторила традиційну тезу російської пропаганди про те, що українські військові "9 років бомбили Донбас". Крім цього, жінка заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області.
Зазначимо, що свою вину вона визнала повністю.
Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Зараз жінка вже не викладає у КПІ. Її звільнили.
Скандал в університеті Ірпеня
- В Державному податковому університеті в місті Ірпінь розгорівся мовний скандал на занятті з філософії. Одна зі студенток попросила свою викладачку Любов Сергіївну Воробйову перейти на українську мову, на що отримала відмову.
- Студентка попросила проводити навчання державною мовою, проте викладачка накинулася на дівчину. Та заявила, що "на іспиті обов'язково говоритиме російською". Окрім того, викладачка не збирається переходити на іншу мову, оскільки вже "35 років викладає філософію" мовою окупантів.
- У Державному торговельно-економічному університеті, що у Києві, викладачка "відправила" студентів на фронт. Таку заяву жінка зробила через те, що її попросили проводити заняття українською мовою.
- Відповідь вишу не забарилася. у ДТЕУ заявили, що виш займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України.