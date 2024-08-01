Поранень зазнали чоловік і дружина: поліція показала наслідки атаки на Київщину

Російська армія в ніч на 1 серпня атакувала Київську область "Шахедами". Внаслідок цього там постраждали люди.

Наразі на місці у Київській області працюють всі необхідні екстрені служби. Вони фіксують наслідки атаки й допомагають постраждалим.

До теми Цілі збиті: які наслідки нічної атаки дронами на Київщину

Що сказали у поліції про наслідки нічної атаки Київської області

У поліції Київщини зазначили, що зранку, 1 серпня, окупанти намагалися завдали чергового удару безпілотниками по Київській області.

В одному із районів чоловік та дружина зазнали поранень. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога,

– наголосили правоохоронці.

Крім того, пошкоджено два приватних будинки. На місцях подій працюють правоохоронці.

Наслідки атаки Київської області "Шахедами" 1 серпня / Фото поліції Київщини

У поліції також закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, та у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати в найближчі укриття.

До слова, говорячи про нічну атаку області, у Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що всі ворожі цілі збиті, а влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає. Водночас у деяких житлових будівлях області пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.