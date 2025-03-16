Тривога була понад 7 годин: які наслідки ворожої атаки дронами на Київщину
- Ворожі сили атакували Київщину дронами, тривога тривала більше ніж 7 годин.
- Постраждалих серед населення немає.
- Відомо, що сталося загоряння на території виробничого підприємства у Фастівському районі.
В ніч проти 16 березня ворожі сили скоїли атаку на Київщину. Противник вкотре атакували своїми ударними БпЛА.
Тривога оголошувалася двічі та тривала більше ніж 7 годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Київської ОВА Миколи Калашника.
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Ворог атакував Київську область дронами
Відомо, що в Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено,
– інформували в ОВА.
Вказується, що у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання на території виробничого підприємства. Пожежу вже ліквідували.
Наразі оперативні служби продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
"В черговий раз звертаюся до жителів області. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких!" – звернувся глава ОВА до жителів регіону.