Київстар заблокував SMS-повідомлення із Росії та Білорусі

Київстар прийняв рішення заблокувати усі SMS-повідомлення з Росії та Білорусі на номери своїх абонентів. На такий рішучий крок оператор пішов, щоб боротися з дезінформацією.

Оператор зауважив, що за останні кілька днів його абоненти почали отримувати велику кількість спам-повідомлень із недостовірною інформацією. Це й стало причиною того, що Київстар заблокував SMS-повідомлення з Росії та Білорусі.

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Повідомлення заблокували, щоб побороти дезінформацію

Крім того, в компанії запевнили, що продовжують використовувати всі технічні можливості та ресурси для забезпечення стабільної роботи мобільного зв'язку й інтернету.

Утім, у низці населених пунктів знеструмлення та пошкодження окремих ділянок інфраструктури стало причиною перевантаження у мережі.

Спеціалісти компанії знають про всі такі ситуації і використовують кожну хвилину затишшя у зоні проведення операцій об'єднаних сил, щоб оперативно відновити зв'язок,

– йдеться у повідомленні.

У Київстар запевняють, що попри складну ситуацію, мережа працює у звичайному режимі. Усе для того, щоб абоненти не втрачали контакту з близькими та друзями.

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