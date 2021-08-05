Неприпустимо, – "слуга народу" Кулеба обурена закликом Київводоканалу пити воду з крана
Джерело:24 канал
Київводоканал закликав мешканців столиці не купувати бутильованої води. Водночас така заява є неприпустимою та дивною, адже вода з-під кранів є непридатною для вживання.
Таку позицію у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі висловила депутатка Київради від партії "Слуга народу" Євгенія Кулеба. Вона додала, що якість води стосується не лише Києва, а усіх міст України.
До теми У Київводоканалі запевняють, що вода з-під крана краще бутельованої
"Для мене був сюрприз і абсолютно неприпустима ситуація, коли Київводоканал на сторінках соцмереж закликав пити воду з крана, а не бутильовану", – розповіла Кулеба.
Мовиться не лише про київську воду. Взагалі вода в українських містах – технічна. Її взагалі не можна вживати,
– заявила депутатка.
Інтерв'ю з Євгенією Кулебою читайте 6 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!
Обурливий заклик Київводоканалу: коротко
- На фейсбук-сторінці опублікували допис, у якому пояснили, чому начебто вода з крана є кориснішою за бутильовану.
- У Київводоканалі вважають, що вода є безпечною, має природні мінерали.
- Кияни обурились, адже неодноразово з їхніх кранів текла жовта вода.