Неприпустимо, – "слуга народу" Кулеба обурена закликом Київводоканалу пити воду з крана

5 серпня 2021 , 21:41
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Джерело:

24 канал

Київводоканал закликав мешканців столиці не купувати бутильованої води. Водночас така заява є неприпустимою та дивною, адже вода з-під кранів є непридатною для вживання.

Таку позицію у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі висловила депутатка Київради від партії "Слуга народу" Євгенія Кулеба. Вона додала, що якість води стосується не лише Києва, а усіх міст України.

До теми У Київводоканалі запевняють, що вода з-під крана краще бутельованої

"Для мене був сюрприз і абсолютно неприпустима ситуація, коли Київводоканал на сторінках соцмереж закликав пити воду з крана, а не бутильовану", – розповіла Кулеба.

Мовиться не лише про київську воду. Взагалі вода в українських містах – технічна. Її взагалі не можна вживати,
– заявила депутатка.

Довідка. Київводоканал очолював антирейтинг підприємств-забруднювачів водойм за 2019 рік. Відповідні дані опублікувало Держводагентство.

Інтерв'ю з Євгенією Кулебою читайте 6 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!

Обурливий заклик Київводоканалу: коротко

  • На фейсбук-сторінці опублікували допис, у якому пояснили, чому начебто вода з крана є кориснішою за бутильовану.
  • У Київводоканалі вважають, що вода є безпечною, має природні мінерали.
  • Кияни обурились, адже неодноразово з їхніх кранів текла жовта вода.
Автор: Тетяна Пасічник