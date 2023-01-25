Кладовища вагнерівців стрімко зростають: NYT показав супутникові знімки

Упродовж останніх кількох місяців цвинтар, який використовує сумнозвісна російська група найманців ПВК "Вагнера", стрімко збільшився у розмірах.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times. Розслідувачі посилаються на аналіз супутникових знімків і відеозаписів.

Увага Через втрати і дезертирство: в Україні воює лише п'ята частина зеків-вагнерівців, – ISW

За 2 місяці площа поховань зросла у 7 разів

Так, супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища. Ця кількість зросла майже в 7 разів, ніж на супутникових знімках, зроблених лише 2 місяці тому.

Зазначають, що це є візуальним доказом того, що вторгнення в Україну завдає вагнерівцям значних втрат, особливо рядовим солдатам.

Уряд США стверджує, що втрати Вагнера на полі битви обчислюються тисячами. 90% із них – ув'язнені, яких завербували для боротьби в обмін на звільнення з в'язниці, якщо вони виживуть,

– пише видання.



Супутникові знімки зафіксували, як збільшилась кількість поховань / Фото Maxar

Крім того, журналісти поспілкувались із місцевим жителем, який розповів, що втрати можуть бути значно більшими, оскільки багато бійців, швидше за все, були кремовані.

Про існування кладовища поблизу основного тренувального центру групи в південно-східному селі Молькін вперше розповів у грудні Віталій Вотановський – колишній офіцер ВПС Росії.

Через десять днів після того, як у ЗМІ оприлюднили місцерозташування кладовища, прокремлівські ЗМІ опублікували кілька відео, на яких Пригожин покладає квіти до могили на кладовищі. Також видно ряди свіжовикопаних могил, кожна з яких прикрашена вінками у формі та кольорах логотипа Вагнера.

Пригожин багато працює над героїзацією — це зараз така собі російська політика: навіщо триматися за це життя, коли можна так героїчно померти,

– йдеться у повідомленні.

Раніше британська журналістка побувала у Краснодарському краї, де розташований полігон ПВК "Вагнера". Вона показала масштаби поховань бойовиків, які воювали проти України.