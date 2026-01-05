У Маріуполі різко зріс рівень смертності: у чому причина

У тимчасово окупованому Маріуполі з'явилися десятки нових траншей на місцях поховань невідомих людей. Паралельно в місті, за свідченнями місцевих, різко зростає рівень смертності.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці процеси мають кілька причин, про які рідко говорять відкрито. Він також розповів, що саме зараз відбувається на міських кладовищах і чому це важливо фіксувати.

Чому у Маріуполі зростає смертність під час окупації?

Андрющенко пояснив, що в окупованому Маріуполі смертність зростає не хвилями, а стабільно. Причину він пов'язав із тим, що місто так і не вийшло з провалу в медицині, а люди залишаються без нормальної допомоги.

Рівень смертності пов'язаний з медичним колапсом, який нікуди не подівся,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що ситуацію погіршують базові умови життя, які не стають кращими. У місті не більшає лікарів, проблеми з водою залишаються, а загальна якість життя падає. Окремо він звернув увагу на демографію, бо значна частина тих, хто лишився, це люди літнього віку.

Умови життя гіршають і гіршають,

– зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що за таких умов тенденція до зростання смертності виглядає прогнозованою. За його словами, якщо темп не зміниться, наслідки для міста будуть дуже важкими.

Скільки людей помирає щомісяця і що відбувається на кладовищах?

Андрющенко зазначив, що навіть зараз у місті продовжують знаходити тіла загиблих, яких раніше не могли поховати або ідентифікувати. За його словами, це пов'язано з ексгумаціями, які проводять через активну забудову та іпотечні проєкти. Саме тому на кладовищах з'являються нові рови і могили, а кількість поховань різко зростає.

Виключно за 25 – й рік на 10 – 15% зросло кладовище виключно за рахунок ексгумації людей. Привозять у мішках людей, скидають, уже навіть не маркують. На могилах по обліку вже подвоєння номерів,

– розповів Андрющенко.

Він пояснив, що на четвертий рік окупації досі знаходять багато тіл і це не одиничні випадки. За його словами, мова про десятки і щонайменше сотні людей, яких знаходять зараз.

Плюс додаються сотні загиблих і померлих щотижня. Шість – сім сотень людей протягом кожного місяця,

– зазначив Андрющенко.

Він додав, що це знову повертає до питання реальної кількості загиблих у Маріуполі, яку досі складно встановити.

Що відомо з окупованого Маріуполя останніми днями?