"Йшли брати Київ за три дні": в Росії показали величезне кладовище десантників

У мережі поширюють відео з могилами російських десантників, які в березні 2022 року намагалися окупувати частину Київської області. Окупанти вирішили побідкатися на величезну кількість загиблих росіян, похованих на кладовищі.

Український журналіст Денис Казанський поширив у мережі відео, опубліковане росіянином, на якому той демонструє кладовище в Костромській області. Саме там, за його словами, є сотні могил російських десантників, які весною 2022-го року брали участь у захопленні Гостомеля та Мощуна Київської області.

Читайте також Усе частіше гинуть від friendly fire: шалені втрати росіян посилюють паніку ворога

Масові поховання в Костромі

Неймовірні втрати! Це лише одна Кострома! Тільки один полк,

– бідкається голос за кадром.

Демонструючи сотні могил на Костромському кладовищі, автор скаржиться на численні втрати росіян та цинічно закликає заради загиблих загарбників "жити та робити все, щоб їхня смерть не виявилася марною".

Постійно повторюючи типові пропагандистські наративи, він наголошує на потребі якнайшвидшого закінчення "війни зі злом, війни з фашизмом", яку, на його думку, було розв'язано проти Росії та російських громадян. Росіянин також хвалиться, що "хлопці загинули не даремно".

Проте захоплені ними населені пункти в Бучанському районі були звільнені ще минулого року, а росіяни здійснили "жест доброї волі".

Втрати росіян дедалі збільшуються