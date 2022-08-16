В Україні створять класи безпеки: освітній омбудсмен пояснив суть ідеї

Класи безпеки відкриватимуть в межах пілотного проєкту, який планують масштабувати на всю територію України. Відповідні класи очолюватимуть спеціально навчені люди, які на сьогодні навчаються в Академії МВС.

Запустити проєкт планували ще у березні, але відклали його старт через повномасштабну агресію росії. Про це 24 каналу розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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Як виглядатимуть класи безпеки

Освітній омбудсмен зазначив, що класи безпеки будуть здебільшого "відповідним чином" обладнані, де буде достатньо наочних та допоміжних матеріалів.

Програма насамперед спрямована на те, щоб навчити наших дітей заходам безпеки, обережності, обачливості й тому, як поводити себе в небезпечних ситуаціях. Мається на увазі не лише ситуації фізичної небезпеки, але й ситуації, наприклад кібернебезпеки, які треба уникати,

– пояснив чиновник.

Він зазначив, що проєкт мав бути запущений у березні, але з початком війни його довелося відкласти.

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Чим займатиметься фахівець з безпеки

За словами Горбачова, ініціатива класів безпеки є частиною іншої ініціативи МВС – запровадження у школах України посади фахівця з безпеки.

Це людина, яка буде акумулювати всі питання безпеки, робитиме моніторинг і аудит безпекової ситуації у школі й допомагатиме закладу освіти будувати безпечне освітнє середовище,

– зауважив співрозмовник.

Він додав, що зараз в Академії МВС проходить пілотний проєкт навчання першої групи таких фахівців безпеки, які не всі працювали у школах, а є переважно вихідцями з інших спеціальностей.

"Поки що це пілотний проєкт. Він має на меті, звісно, бути масштабованим на всю територію України. Але ми цим проєктом займаємося вже рік. З МВС ми пройшли шлях, напрацьовуючи те, чим має займатися така людина, яка має бути нормативна база і як забезпечити цю роботу", – розповів Горбачов.

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