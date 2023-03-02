Класична провокація, – у Зеленського відреагували на "події" у Брянській області

Російські пропагандисти вигадали чергову дурню про те, що у Брянську область нібито зайшла "українська ДРГ" та взяла в заручники місцевих жителів. На це вже відреагували в Офісі Президента.

"Українська ДРГ" у Брянській області – це нова провокація росіян. Кремль хоче налякати людей та виправдати свою агресію в Україні.

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У Зеленського відреагували на провокації у Брянській області

Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.

Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність,

– заявив він.

Подоляк зазначив, що тим часом партизанський рух у Росії стає сильнішим та агресивнішим.

"Бійтеся своїх партизанів", – додав заступник голови ОП.

Окрім цього, Подоляк також наголосив, що Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ і не вбиває цивільних людей, тому що нашій країні це не потрібно.

Реакція Подоляка на "українську ДРГ" у Росії: дивіться відео



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Що відомо про події у Брянській області

2 березня губернатор Брянської області Росії повідомив, що в область нібито зайшла українська ДРГ та схопила в заручники мирних жителів і буцімто "обстріляла автомобіль, вбивши людину й поранивши дитину".

Пропагандистські ЗМІ вже встигли поширити цю брехливу інформацію.

Окрім цього, ФСБ повідомила, що вони разом з військовими "здійснюють заходи щодо знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон". Втім, доказів щодо ДРГ так і немає.

У ГУР МО назвали зіткнення у Брянській області "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Владіміра Путіна".

Інші провокації Росії

Нагадаємо, що нещодавно рух колон військової техніки помітили в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ. В ОК "Північ" повідомили, що наші захисники тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ ворога, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті.

Зауважимо, що це попередження було про можливі провокації ворога, а не про якісь дії, що звершилися.