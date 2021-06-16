Класичний фашистський режим – Потураєв про сучасну Росію

Вступ України в НАТО та Євросоюз кардинально змінює баланс сил в самому ЄС та Альянсі. Центральна та Східна Європа вперше почне мати рівний голос з так званою старою Європою.

Таку думку висловив народний депутат зі "Слуги народу" Микита Потураєв у програмі "Що це було?". Він наголосив, що ці зміни відбудуться не на користь когось, а лише кардинально.

Увага Ми маємо всі шанси отримати ПДЧ за Зеленського, – Потураєв

За його словами, ці країни точно знають, яка небезпечна Росія у своєму, скажімо, авторитарному виданні.

Чим Росія зараз є? Класичним фашистським режимом,

– наголосив Потураєв.

Він запевнив, що це дуже бояться визнавати в Європі. Оскільки визнати такий режим означає, що ти будеш змушений перевести свою політику в інший вимір. "А визнати це доведеться", – наголосив Потураєв.

Тобто, фактично, на зустрічі Зеленського з Байденим, треба сказати американському президенту, що він врятує світ від фашизму.

Зустріч Байдена та Зеленського