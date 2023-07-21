Всі сили на перемогу, – Кличко ініціював позачергову сесію Київради щодо допомоги ЗСУ

Мер Києва Віталій Кличко скликає позачергову сесію Київської міської ради щодо посилення підтримки столицею Збройних сил України.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Основні тези сесії

Також мер Києва зазначив, що:

Київ скеровує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ. На сьогодні столиця вже спрямувала понад 1,2 мільярда гривень на фінансування Сил безпеки та оборони. Кошти продовжуватимуть виділяти з міського бюджету. Ще більше дронів та іншого необхідного спорядження для наших захисників. Сподіваємося на "зелене світло" від уряду щодо необхідних дозволів та сприяння й не створення перешкод. Також місто надасть максимальну підтримку виробникам дронів: приміщення, пільги, повне сприяння.

Скільки було витрачено коштів Київміськрадою на ЗСУ у 2023 році / Фото Віталія Кличка

За його словами, нових великих інфраструктурних проєктів у столиці наразі не планується.

Пріоритет у всіх повинен бути один – всі сили і кошти на перемогу. І тут має бути порозуміння і об'єднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства,

– підкреслив Кличко.

Що було зроблено раніше

Також раніше Кличко опублікував дані про допомогу Києва ЗСУ. Місто спрямувало 1,2 мільярда гривень на потреби армії. Ці кошти йдуть на військову форму, бронежилети та каски, а також на закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

Скільки було витрачено коштів Київміськрадою на ЗСУ у 2022 році / Фото Віталія Кличка

Також Київ передає бійцям на передову допомогу, яку залучає від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори та аптечки.