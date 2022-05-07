Кличко: У Києві обстрілами пошкоджено понад 200 будинків та майже 80 навчальних закладів
7 травня 2022 , 15:56Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про масштаби руйнацій у Києві від російських обстрілів та показав їх у відео.
За словами Кличка, у столиці обстрілами пошкоджено понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань також 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 об'єктів міської інфраструктури.
До теми У будь-яку хвилину будь-який будинок Києва може бути обстріляний, – Кличко
У Києві почали відновлювати зруйновані будинки
Мер також наголосив, що місто розпочало підготовку до відновлення зруйнованих будинків.
"Ми закінчуємо їх обстежувати і розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкодженого житла та об‘єктів. Ми все відбудуємо! Київ вистоїть, Україна переможе!" – запевнив Віталій Кличко.
Масштаби руйнацій у Києві: дивіться відео