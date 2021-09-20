Кличко-молодший може почати політичну кар'єру: чемпіон світу зробив заяву

Володимир Кличко зізнався, що політика йому не чужа. Поки він не готовий заявляти, що планує займатися політикою, але вважає, що міг би робити це краще за багатьох.

Володимир Кличко вважає, що міг би працювати краще, ніж багато нинішніх політиків. Хоча і не поспішає заявляти про те, що готовий стати політиком.

"Я зараз не буду заявляти, що у мене є якісь плани цим займатися (політикою, – редакція). Але коли я слухаю наших політиків – а я за ними уважно спостерігаю, – то часто думаю: хто ці смішні люди? Що вони говорять? Що вони роблять? Адже я точно можу зробити це краще", – вважає Володимир Кличко.

Брат мера Києва, лідера "УДАРу" Віталія Кличка підкреслив, що серйозно ставиться до професії політика.

"Що значить "пішов у політику"? У політику не ходять. Нею або займаються, або вона займається тобою. Ти робиш вибір. Будеш цим займатися чи ні", – сказав Володимир Кличко.