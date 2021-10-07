Кличко може бути наступним на вихід, – Разумков

Дмитро Разумков не виключає, що наступним піти з посади може мер Києва Віталій Кличко. Про це політик заявив, відповідаючи на питання, хто стане наступним після Аресена Авакова та власне самого Разумкова.

Спершу Разумков заявив, що наступних вже нема. Водночас на запитання про Кличка у цьому контексті Размуков відповів ствердно.

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Ну Кличко так, Кличко може бути наступним, але це все ж таки мер міста,

– зауважив Разумков.

Він також наголосив, що якщо говорити про очільників уряду, Верховної Ради, очільників таких ключових міністерств, яким був і Аваков, то тут не повинно бути посад.

За словами Разумкова, мають бути люди, які відстоюватимуть принципи парламентаризму та європейської демократії, захисту держави від концентрації уваги в одних руках.

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