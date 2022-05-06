Кличко передав 5 тисяч бронежилетів та 5 тисяч кевларових касок Сухопутним військам України

Мер Києва Віталій Кличко передав 5 тисяч бронежилетів високого класу захисту та 5 тисяч кевларових касок, які місто отримало за підтримки Світового Конгресу українців, командуванню Сухопутних військ України.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Він розповів як в рамках глобальної акції "Єднаймося з Україною", йому вдалось зібрати гроші та закупити для тероборони Києва необхідну амуніцію.

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"Передав командуванню Сухопутних військ України військове спорядження, яке надійшло від наших американських друзів. Ми з братом звернулися до Світового Конгресу українців. І він, в рамках глобальної акції "Єднаймося з Україною", зібрав кошти та закупив для тероборони Києва 5 тисяч бронежилетів високого класу захисту та 5 тисяч кевларових касок. На 4,5 мільйона доларів", – написав мер Києва.

Кличко подякував Світовому Конгресу українців та повідомив, що спорядження буде використовуватись на передовій.

Оскільки ситуація в столиці більш спокійна і тероборона вже забезпечена спорядженням, ми вирішили передати бронежилети та каски командуванню Сухопутних військ. Бо це спорядження сьогодні потрібне нашим бійцям на передовій, – підсумував він.

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