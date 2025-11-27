Про це Кличко розповів у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

Що відомо про це?

Мер Києва поділився тим, що передав від громади захисникам на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги та розкрив деякі деталі.

Ще 1100 дронів різних типів, із них 100 "антишахедних", поїхали до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців,

– написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що всього за рік Київ передав 72 бригаді вже 3 300 безпілотників. На оснащення і нагальні потреби цієї бригади з міського бюджету виділили 110 мільйонів гривень. Також Кличко повідомив, що загалом столиця передала на фронт у 2025 році вже понад 57 000 БпЛА. А крім того, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку тощо.

Ми і надалі продовжимо допомагати нашим захисникам,

– наголосив мер.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця спрямувала на підтримку військових, ветеранів та їх родин вже 11 мільярдів гривень.