Кличко підтвердив вибухи у двох районах Києва

Вранці 5 червня по всій території України прозвучала повітряна тривога. Жителі Києва повідомили про вибухи. Цю інформацію підтвердив і мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, вибухи пролунали у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Мер повідомив, що зараз на місцях працюють спеціальні служби.

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На місці вже працюють відповідні служби, – Кличко

Згодом Кличко уточнив, що ракети потрапили в об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає. Одну поранену людину доправили до лікарні.

Вибухи чули і біля Броварів

Також про обстріл територій вранці – близько 6:00 проінформував міський голова Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив, що вибухи стались безпосередньо біля території громади. Поки інформації про руйнування там немає.

Закликаємо зберігати спокій та залишатися в безпечних місцях,

– написав Сапожко.

Зазначимо, що сирени жителі Київщини та столиці почули близько 5 ранку. Майже одразу після мешканці області повідомили про вибухи, згодом сколихнуло і столицю. В соцмережах навіть виклали відео, на якому, як стверджують, ракета пролетіла над Києвом. Також очевидці кажуть, що після "прильотів" спалахнула пожежа.

Станом на 7:00 ранку повітряна тривога була у майже всіх областях

Станом на 7:00 ранку повітряна небезпека залишалась у майже всіх областях України. Винятком був тимчасово окупований Крим та Херсонщина, яка наразі перебуває під контролем загарбників. Отож по цьому регіону інформації нема. Відбої "пішли" після 7:20.

У Генштабі прокоментували вибухи у столиці

Ракетні удари по столиці прокоментували в Генштабі ЗСУ. Українські військові підтвердили, що агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по нашій державі, зокрема й у Києві. Причому цілить не лише у військову інфраструктуру, а й в цивільну.

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Напередодні росіяни обстріляли Донецьк

Зазначимо, що напередодні ввечері росіяни цинічно обстріляли житові квартали Донецька. По місту гатили з окупованої Макіївки з "Градів" та "Піонів". Мета ворога – звинуватити в загибелі цивільних жителів українських військових. Снаряди потрапили по житлових будинках та школах. Є жертви та поранені, їхня кількість наразі невідома.

Обстріли ворогом українських міст: останні новини

У своєму зверненні від 4 червня президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія випустила по українській території вже понад 2,5 тисячі ракет.

Найбільше обстрілів на Сході, там вибухи лунають майже цілодобово.

Вранці 5 червня під час масової повітряної тривоги мешканці Одеської області повідомили про вибухи.

Також у ніч на 5 червня вороги атакували ракетами Краматорськ. Руйнувань зазнали два підприємства у місті.

В Чорному морі зараз перебувють 4 ворожі кораблі та 1 підводний човен – загалом з 36 крилатими ракетами. Отож ризик завдання ракетних ударів – дуже високий.

Дізнайтесь у відео про ракетний обстріл Одещини 4 червня: