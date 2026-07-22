Допис він опублікував у телеграмі після того, як стало відомо про відставку генерала з посади головнокомандувача ЗСУ.

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Хочу подякувати генералу Олександру Сирському. Ми ближче познайомилися в лютому 2022-го під час оборони Києва. Коли треба було оперативно ухвалювати складні рішення, коли ворог стояв біля столиці, майже оточивши її,

– написав міський голова Києва.

За його словами, широкому загалу мало відомо, наскільки критичною тоді була ситуація та яких зусиль коштувало втримати місто.

Кличко розповів про співпрацю з Сирським

Кличко нагадав, що за внесок в організацію оборони столиці Сирському присвоїли звання Героя України. Крім того, київська громада надала генералу звання "Почесний громадянин міста Києва".

Мер також зауважив, що Сирському довелося працювати в надзвичайно складних умовах і брати на себе відповідальність за непрості рішення. На думку Кличка, професійно оцінювати дії бойового генерала передусім можуть військові, які розуміють ситуацію на фронті та особливості командування.

Бо Сирський виконував свій обов'язок без телекамер, інтерв'ю, дописів у соцмережах. Складний обов'язок у ситуації, в якій йому доводилося працювати. Дякую, пане генерале! За співпрацю, за професіоналізм!

– наголосив Кличко.

Водночас новому головнокомандувачу ЗСУ він побажав упоратися з викликами, пов'язаними з великою відповідальністю.

Міський голова запевнив, що Київ і надалі підтримуватиме українських військових та допомагатиме Збройним силам.

Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.