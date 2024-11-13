Кличко попередив про ворожий БпЛА над центром Києва

Росія продовжує атакувати мирні українські міста з повітря. Зокрема, над Києвом зафіксували ударний дрон-камікадзе.

Зранку 13 листопада у небі над центром Києва зафіксували "Шахед". Про це пише 24 Канал із посиланням на Віталія Кличка.

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Загроза для Києва

Росія продовжує атакувати столицю ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Мер міста попередив жителів міста про загрозу.

Ворожий БпЛА над центром міста. Будьте уважні!

– написав він.

Раніше у Києві пролунала серія вибухів. Мер повідомляв про роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях. Оборонці неба роблять все можливе, щоб захистити населення. Також раніше ворог запустив по столиці ракети.

Кличко також закликав киян перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін, щоб не нехтувати власною безпекою.