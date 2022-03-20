Кличко привітав комунальників із професійним святом і подякував за роботу в умовах обстрілів

Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення з професійним святом і подякував їм за якісну роботу, навіть в умовах воєнного стану.

"Сьогодні я особливо хочу подякувати нашим комунальникам, які відзначають професійне свято. Щодня ви виходите на роботу, попри обстріли й ризик. Вивозите сміття, аварійні бригади ліквідовують пошкодження мереж. Ви прибираєте вулиці столиці. Приємно їх бачити, навіть у такий час, доглянутими. У киян є світло, тепло, вода. Мешканці міста це бачать і вдячні вам! Спасибі за вашу роботу!" – сказав Віталій Кличко.

До слова Київ готовий оборонятися, – Кличко про ситуацію в столиці

Він наголосив, що всі підприємства критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення міста працюють. І подякував усім, хто допомагає забезпечувати життєдіяльність столиці та підтримувати соціально вразливі категорії киян. Волонтерам, працівникам державних підприємств та бізнесу.

"Я хочу подякувати усім і кожному окремо. Тільки разом ми вистоїмо!" – наголосив мер Києва.

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначається щороку в Україні у третю неділю березня.