Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий
Джерело:Reuters
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян поки що не повертатися до столиці. Це небезпечно, адже є досить високий ризик померти.
Як сказав Кличко, зараз тривають "величезні" бої на північ і схід від Києва.
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Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як розвиватиметься ситуація.
Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, приділіть трохи більше часу,
– наголосив Кличко.
Раніше влада Київщини повідомляла, що російські війська відступають водних районах, але зміцнюють свої позиції інших.Зверніть увагу! У МВС повідомляли, що до столиці України та Київської області повертатися небезпечно зокрема через велику кількість снарядів і мін, які не розірвалися.
Станом на початок квітня російські загарбники відвели від Києва вже 20% своїх підрозділів. Противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети.
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