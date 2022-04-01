Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян поки що не повертатися до столиці. Це небезпечно, адже є досить високий ризик померти.

Як сказав Кличко, зараз тривають "величезні" бої на північ і схід від Києва.

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Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як розвиватиметься ситуація.

Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, приділіть трохи більше часу,

– наголосив Кличко.

Раніше влада Київщини повідомляла, що російські війська відступають водних районах, але зміцнюють свої позиції інших.

У МВС повідомляли, що до столиці України та Київської області повертатися небезпечно зокрема через велику кількість снарядів і мін, які не розірвалися.

Станом на початок квітня російські загарбники відвели від Києва вже 20% своїх підрозділів. Противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети.

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