Кличко зустрівся з послом США: обговорили енергетичну безпеку та економічну ситуацію

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної. Також було порушено проблеми місцевого самоврядування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, він висловив подяку за підтримку та допомогу Україні.

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Зустрівся у столичній мерії з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і представниками посольства. Обговорили ситуацію в Києві – економічну та соціальну, а також – питання підготовки столиці до опалювального сезону. Говорили про подальше співробітництво у сфері безпеки, оновлення енергетичної інфраструктури, про виклики, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також подякував американським дипломатам за всебічну підтримку і допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні та її столиці.

Кличко зустрівся із послом США в Україні Бріджит Брінк / Фото Київської міської ради

Раніше Віталій Кличко провів зустріч з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом. Під час зустрічі обговорювалися питання допомоги Україні та надмірної централізації влади в Україні, що несе загрозу розвитку демократії та місцевого самоврядування.

Також повідомлялося, що під час засідання Київради 25 липня Віталій Кличко ініціював збільшення підтримки ЗСУ зі столичного бюджету до 5 мільярдів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення захисників дронами та антидроновими засобами.