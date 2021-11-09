Кличко розповів про те, як зустрічався з Путіним

Віталій Кличко розповів, що у 2008 році зустрічався з очільником держави-агресорки Володимир Путіним. Тоді їхня зустріч була дуже короткою.

Про свою розмову з Путіним мер Києва розповів в інтерв'ю. Він також відверто висловився про дії російського президента.

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Кличко про зустріч з Путіним

Відповідаючи на запитання про те, чи він коли-небудь особисто зустрічався з Путіним, Кличко дав ствердну відповідь. Це було у 2008 році під час церемонії вручення спортивної нагороди Laureus World Sports Awards у Санкт-Петербурзі.

Кличко додав, що тоді саме він першим підійшов до глави Кремля.

Тоді була дуже коротка зустріч,

– наголосив політик.

Він додав, що його брат Володимир Кличко також колись спілкувався з Путіним.

Путін діє лише у своїх інтересах

Міський голова Києва прокоментував дії російського лідера. Кличко переконаний, що той діє лише на користь Росії, але це зачіпає національні інтереси України.

"Він (Путін – 24 канал) як лідер своєї країни робить все на користь Росії, але ці інтереси заходять за межі України та входять у суперечність з Україною", – зазначив він.

Кличко переконаний, що до моралі Путіна апелювати немає змісту.