Кличко розповів, як Київ продовжує готуватися до оборони міста

Окупанти продовжують марити захопленням столиці України. Проте у Києві лиш посилюють оборону міста.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко. За його словами, Київ продовжує жити в умовах воєнного стану.

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Що саме ухвалили депутати Київради

Як сказав Кличко, депутати Київради зібрались та провели сесійне засідання. Народні обранці ухвалили важливі й невідкладні рішення.

Рішенням Київради ми збільшили резервний фонд столиці до 1 мільярда 300 мільйонів гривень. Ці гроші спрямують на потреби оборони столиці,

– наголосив міський голова Києва.

Зокрема, мовиться про компенсацію транспортним підприємствам Києва. "Тим, яким працюють у режимі укриття (це "Метрополітен") та тим, хто вивозить людей із передмість, де тривають бої", – пояснив він.

Продовжує працювати і гуманітарний штаб столиці, зазначив Кличко. У КМДА залучають допомогу та створюють необхідний резерв продуктів і товарів.

"Залучаємо гроші на придбання спорядження для територіальної оборони та наших бійців-захисників", – розповів він, також акцентувавши на тому, що всі київські комунальні служби працюють.

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