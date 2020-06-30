Колишній голова "Блоку Черновецького" в Київраді Денис Комарницький (його називають "смотрящим" за Києвом) і нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко можуть бути причетними до присвоєння 6 мільярдів гривень, виділених із бюджету Києва. Ці гроші мали піти на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Присвоєння бюджетних грошей відбувалося за заступництва мера Києва Віталія Кличка.

Комарницький з Кличком і Тищенком присвоїли 6 мільярдів гривень: що відомо

Резонансі деталі цієї справи з’ясували журналісти проєкту Bihus.Info. Результати свого розслідування у форматі відео вони публікували в мережі. Про це пише 24 канал.

До теми Договорняки на ринку забудов: чому від "смотрящого" столиці залежить бюджет міста

Причетність Комарницького до схеми

Так, журналісти знайшли кілька документів, і серед них є табличка з переліком 38 компаній, ймовірно контрольованих Денисом Комарницьким. Водночас ці фірми є записаними на підставних осіб, які в цій таблиці позначено як "наші".

У вищезазначений перелік увійшла низка компаній, які за останні 4 роки регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництво та реконструкцію. Таким чином, вони фактично монополізували право на отримання цих підрядів від "Спецжилфонду", "Житлоінвестбуд-УКБ" та "Дирекції дорожньо-транспортних споруд".

Мовиться передусім про компанію "Еко-Буд-Трейд". Журналісти нагадали, що у 2017 році вона виграла тендер на більш ніж 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. А останній є одним з найвідоміших столичних довгобудів.

У справі з’явився Кличко

Під час подальшого розслідування журналісти з'ясували, що "Еко-Буд-Трейд" є оформленою на підставну особу. А пов'язують цю фірму з нинішнім заступником мера, а в той час директором комунального підприємства "Спецжитлофонд" В'ячеславом Непопом.

Водночас, співвласником "Еко-Буд-Трейд" є Максим Половко. Його також позначено як "наш" у загаданому вище документі. Крім того, він раніше проживав у київській квартирі, яка належить дружині Дениса Комарницького.

За словами керівника Bihus.Info Дениса Бігуса, компанія "Еко-Буд-Трейд" є типовою "прокладкою", яка допомагає виводити бюджетні кошти. Сама фірма нічого не будує, не ремонтує та не реконструює. А просто перерозподіляє гроші. За словами Бігуса, як така фірма могла виграти такий тендер, Кличко і тоді не розповідав, і зараз не розповість.

У сюжеті Віталій Кличко на питання щодо компанії "Еко-Буд-Трейд" говорить, що "не знає, хто генпідрядник" на цьому будівництві. Проте журналісти є впевненими, що без участі мера 6-мільярдний тендер пройти не міг.

А до чого тут Тищенко

Розслідувачі відзначають, що народний депутат Микола Тищенко має міцні зв'язки з смотрящим Денисом Комарницьким. Згідно з отриманими документами, вони співпрацюють, зокрема і під час підготовки до місцевих виборів у Києві.

Крім того, раніше інший нардеп Гео Лерос повідомив, що Тищенко також має стосунок до управління фірмою "Еко-Буд-Трейд". Робить він це через свою сестру Юлію та її чоловіка Германа Блінова.

Зверніть увагу Єрмак прокоментував можливе висунення свого кума Тищенка в мери Києва

Дивіться відео розслідування Bihus.Info про присвоєння 6 мільярдів гривень з боку Кличком, Тищенком і Комарницьким