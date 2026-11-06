Варто припинити призначати винних, – Кличко відповів Зеленському щодо підготовки Києва до зими

Міський голова Києва Віталій Кличко 6 листопада відповів на критику Володимира Зеленського щодо непідготовленості столиці до зими. Мер закликав припинити пошук винних та об'єднати зусилля влади заради виживання країни.

Мер відреагував на критику глави держави щодо зірваної підготовки міста перед початком холодів та масованих атак на інфраструктуру у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Кличко Зеленському

Віталій Кличко зауважив, що опалювальний сезон у столиці стартував ще 16 жовтня, а міську владу навіть не запрошують на профільні урядові наради.

Невиконання яких саме рішень "на міському рівні" (як стверджує президент) спричинило непідготовленість "до опалювального сезону та цієї російської спецоперації проти української енергетики"?! Як столиця, яка, до речі, розпочала опалювальний сезон 16 жовтня, мала упередити "російську спецоперацію проти української енергетики"?

– заявив міський голова.

Кличко наголосив, що енергетична мережа країни є неподільною, тому руйнування внаслідок ворожих ударів впливають на загальний стан системи, а не залежать від дій виключно міської влади.

"І коли її розносять по всій країні, не може десь сяяти, а десь Кличко все погасив… Іще, може, й енергетиків розігнав, якщо їх поліція збирає на роботу?" – зазначив мер.

Очільник столиці також додав, що постійні закиди на адресу Києва шкодять спільній стійкості країни та створюють штучні бар'єри для нормальної життєдіяльності громади.

Мантра центральної влади, що Київ – найгірший, постійні маніпуляції, брехня – погана історія. Бо в намаганні позбутися Кличка в будь-який спосіб, створюючи постійні перешкоди і не допомагаючи столиці, центральна влада фактично нищить Київ,

– підкреслив мер.

Він зауважив, що комунальники, енергетики та аварійні служби щодня ризикують життям під час ліквідації аварій, тому пошук винних під час війни є деструктивним.

Може, варто нарешті припинити призначати винних – в ситуації, коли складно всім? Коли стоїть питання, чи вистоїть країна. А вистояти вона може тільки спільними зусиллями, спільною конструктивною роботою влади всіх рівнів, злагодженою роботою всіх структур і фахівців. А для висновків ще буде час…

– підсумував Кличко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський за підсумками селектора повідомив, що найгірша ситуація з відновленням склалася в Києві. Глава держави наголосив, що перебої зі світлом і водою виникли зокрема через невиконання рішень на рівні міста.

Як раніше повідомлялося, через системні обстріли на початку листопада три теплоелектроцентралі Києва припинили генерацію, після чого для підтримки водопостачання та базових систем у місті почали екстрено встановлювати додаткові генератори й резервні схеми живлення.