Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва у період дії воєнного стану створили, щоб маніпулювати та розповсюджувати неправдиву інформацію про роботу столичної влади.

Таку думку висловив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ". За його словами, всередині країни триває політична боротьба.

Читайте також Кличко у Мюнхені: Україна переживає критичний момент, допомога була потрібна ще позавчора

Кличко також згадав про ухвалення важливих для Києва законопроєктів

"Добре, що провладні нардепи зацікавилися нарешті тим, як відбувається життєдіяльність Києва під час війни, коли треба утримувати, ремонтувати, відновлювати після обстрілів інфраструктуру. Коли треба надавати необхідні сервіси мешканцям міста, забезпечувати життєдіяльність мегаполіса. Але зауважу, що всередині країни в умовах війни, на жаль, продовжується політична боротьба. І я вважаю, що ТСК у парламенті створили, щоб продовжувати маніпулювати суспільством, розповсюджувати неправдиву інформацію та дискредитувати столичну владу", – заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що столиця вже кілька років чекає ухвалення нардепами важливих для Києва законопроєктів – і щодо збереження культурної спадщини, і щодо відповідальності за порушення комендантської години, і щодо адміністративної відповідальності за недопуск в укриття, щодо розвитку територій міста та меж столиці. Деякі з цих дуже важливих законопроєктів лежать в парламенті кілька років.

Сподіваюся, депутати проаналізують і цю ситуацію теж та допоможуть Києву, нарешті ухваливши ці законопроєкти. Головне – щоб ця комісія працювала заради розвитку столиці, а не генерування політичних гасел та маніпуляцій. І не тільки якісь засідання задля "голосних" заголовків у медіа проводила, а щоб депутати йшли, вникали, розуміли, як працює міське господарство,

– підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, 22 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану. Очолив комісію народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін.