Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

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На честь 36-ї річниці підняття прапору України в столиці взяв участь у церемонії вшанування національного стяга біля будівлі столичної мерії,

– повідомив Кличко.

У заході також взяли участь депутати Київради першого скликання та голови молодіжних рад з усієї України, які прибули до столиці на Форум молодіжних рад України.

Столичний голова нагадав, що вперше синьо-жовтий прапор замайорів над Києвом 24 липня 1990 року біля будівлі Київської міської ради – за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України. Мер відзначив патріотизм та сміливість депутатів Київради першого скликання.

Кияни виходили на Хрещатик, ризикуючи свободою та безпекою. Але прагнення жити у незалежній державі виявилося сильнішим за страх перед тоталітарною системою. Відтоді Хрещатик не раз ставав місцем, де творилася історія сучасної України. Так було під час Помаранчевої революції та Революції Гідності,

– зазначив Кличко.

Як пройшло вшанування першого підняття прапора / Фото Віталія Кличка

Від підкреслив, що сьогодні синьо-жовтий прапор став символом стійкості, відваги й свободи для всього цивілізованого світу.