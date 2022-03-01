Росіяни намагаються прорватися до АЕС в Енергодарі

Російські окупанти намагаються прорватися до атомної електростанції в Енергодарі, що на Запоріжжі.

У Нацгвардії пояснили, що разом із підрозділами ЗСУ продовжують вести бій із російськими окупантами в районі Енергодару.

Важливо В Енергодарі запевнили, що робота ядерного комплексу атомних станцій стабільна

Відомо, що ворог зосередив приблизно 90 одиниць військової техніки в районі села Дніпровка. Відступати наразі підрозділам Росії нікуди, тому вони роблять спроби пройти до Енергодару та зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі – Запорізької АЕС. Окупанти хочуть цинічно прикриватися своїм розташуванням з надією, що по них не будуть відкривати вогонь.

Це ще один прояв досить підступної тактики російської армії, яка може нехтувати усіма нормами міжнародного гуманітарного права, життям своїх військовослужбовців та мирного населення,

– наголосили у Нацгвардії.

Наразі передова група у складі восьми бронетранспортерів то 20 одиниць автомобільної техніки Росії висунулась від Дніпровки в сторону Енергодару. Проте зустріне жорстку відсіч. Українські військові діють досить професійно та завдають ворогу значних втрат.

До того ж окупантів "зустрічають" і місцеві. Енергодарці стали на оборону міста з коктейлями Молотова.

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