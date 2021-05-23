Кличко відверто зізнався, чи не шкодує, що у 2014 році не балотувався в президенти

Віталій Кличко заявив, що і досі чує докори від однопартійців у тому, що вирішив не балотуватися у президенти України. Попри це, мер Києва переконаний, що вчинив правильно.

Про це Кличко заявив в інтерв'ю "Українській правді". За словами мера столиці, він взяв відповідальність за Київ, і буде "нечесно все кидати й розказувати про кращі амбіції".

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Водночас Віталій Кличко підтвердив, що у 2014 році у нього дійсно була можливість стати президентом.

Я переконаний у кожному своєму кроці. І до сьогоднішнього дня переконаний, що я тоді правильно зробив, тому що дивно виглядає, коли під час Майдану ми стоїмо по одну сторону барикад, а коли країна розколюється, ми маємо анексію Криму та бойові дії на сході – політики починають мірятися амбіціями,

– підкреслив він.

Мер Києва додав, що наразі не знає, чи піде найближчим часом у президенти. Він заявив, що наразі взяв відповідальність за Київ і намагатиметься створити з нього європейське місто.

Як сказав Кличко, зараз він не має передвиборчого штабу. Натомість мер Києва підтвердив, що вже готується до наступних парламентських виборів.