Кличко змусить Зеленського відповідати за тарифи перед киянами, – ЗМІ щодо здорожчання опалення

"Київтеплоенерго" продовжить добиватися від влади постачання підприємству газу українського видобутку.

Так вважає економічний оглядач "DSnews" Олексій Суков у статті "Київтеплоенерго" проти "Нафтогазу". Як Кличко змусить Зеленського відповідати за тарифи перед киянами".

Він зазначив, що інші компанії приєднуються до позову проти "Нафтогазу", а також тепловиків підтримав лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко.

За словами автора матеріалу, профспілка столичного комунального підприємства "Київтеплоенерго" 2 вересня вийшла на мітинг з вимогою забезпечити компанію дешевим газом українського видобутку напередодні нового опалювального сезону.

Компанія вимагає дати їй можливість закуповувати газ "за справедливою ціною" безпосередньо у державної компанії "Укргазвидобування", а не у "Нафтогаз Трейдинг" – компанії, яка в групі "Нафтогаз" займається продажем видобутого газу. "Київтеплоенерго" попереджає: якщо комунальна компанія не отримає газ за бажаною ціною, то в найближчому опалювальному сезоні тарифи на тепло в столиці зростуть на 40%,

– йдеться у матеріалі.

Автор статті вважає, що Кличко змусить команду президента відповідати перед киянами за підвищення тарифів майже вдвічі.

"Мер Києва Віталій Кличко вже встав на захист "Київтеплоенерго". Причини завалитися з критикою на центральну владу з'являться і у всіх інших керівників в регіонах, в першу чергу у обраних мерів", – сказано у статті.

У статті згадуються причини ситуації, яка склалася – з травня цього року Кабмін скасував спеціальні зобов'язання (ПСО) для "Нафтогазу України", за якими компанія повинна була продавати ТКЕ газ за спеціальними, не ринковими цінами.

"Тепер тепловики отримали можливість укладати контракти на поставку газу з будь-якою компанією. Однак ця свобода обернулася вибором без вибору — ціна газу на європейському ринку різко зросла, і це привело до зростання ринкових цін і на українському ринку. Закуповувати газ у приватних трейдерів за ринковою ціною — не вистачить ніяких грошей, адже якщо закласти цю ціну в тариф на тепло, він стане просто "космічним" і ніхто його оплачувати просто фізично не зможе. Зокрема, на торгах "Української енергетичної біржі" 2 вересня ціни поставили черговий рекорд — перевищили 20 грн за 1 куб. м (з ПДВ на умовах передоплати). Це найвищі ціни на ринку з моменту його відкриття в 2015 році", – зазначає автор.