Кличко починає консультації про достроковий розпуск Київради

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

Свою заяву Кличко зробив 12 вересня з трибуни Київради перед початком пленарного засідання. Але це засідання не зібрало кворуму і не відбулося, повідомляє УНІАН.

Читайте також: Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій

"Я вважаю, що сьогодні прийшли депутати, які відповідальні перед своїми виборцями. Але кворуму, немає, на жаль. Чому? Бо "працюють" з багатьма депутатами. Бо підривають і дестабілізують роботу київської влади", – заявив мер Києва.

Він додав, що це відбувається напередодні початку опалювального сезону, бюджетного процесу. Коли потрібно вирішувати багато питань із забезпечення життєдіяльності міста.

Мені не цікаві чиїсь договорняки і маніпуляції. За це депутати нестимуть відповідальність перед киянами, які їх обирали. І, судячи з усього, вже скоро. Я ініціюю консультації з головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради восьмого скликання,

– заявив Кличко.

У липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

Проте 4 вересня вже новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА і скерував відповідний документ до Офісу Президента. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.

5 вересня низка депутатів заявила, що документ за підписом "голів фракцій" з проханням перепризначити Кличка не узгоджувався у фракціях, є маніпуляцією, і вони її не підтримують.