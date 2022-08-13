Багато дощів у листопаді та температурні "каруселі", – кліматологиня про осінь в Україні

Для осінніх місяців в Україні характерна тенденція до підвищення температури. Осінь 2022 не стане винятком.

Про те, якою буде осінь в Україні цього року, журналістам 24 каналу розповіла кліматологиня та співробітниця Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко.

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Як змінюється клімат в Україні

Кліматичним умовам України в унісон з глобальними тенденціями властиве підвищення температури з темпом приблизно на 1,3 – 1,4 градусів за 100 років. Але останні десятиліття темпи потепління значно прискорилися,

– розповіла кліматологиня.

Теплі та малосніжні зими, аномальна спека влітку з тривалими бездощовими періодами стали в Україні вже традиційними. Однак у клімату снує циклічність. Тому останніми роками на фоні доволі теплих і "европейських зим" проявляються і холодні періоди з морозами та снігом. Бойченко назвала це "температурними каруселями".

Водночас влітку почало випадати більше опадів, але, зазвичай, у вигляді злив.

Чого українцям очікувати восени

В Україні існує тенденція до підвищення температури повітря у вересні та листопаді. Водночас у жовтні – буде без змін.

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Цього року на фоні характерних температурних тенденцій, очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо – у листопаді,

– наголосила Бойченко.

За її словами, у вересні відбуватиметься чергування сухих і вологих періодів.